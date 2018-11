RMC SPORT - Pulici: "Devono spiegare ai giocatori cos'è il Torino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Pulici, ex giocatore del Torino, a RMC Sport Live Show: "Tutti si ricordano l'anno dello scudetto del Torino ma forse abbiamo giocato meglio l'anno dopo ma non potevamo vincere due scudetti di fila. Radice era un avanguardista perché conosceva benissimo le squadre avversarie, sempre. Aveva un uomo che andava a vedere gli avversari e dunque noi sapevamo sempre tutto dei nostri avversari".

Belotti fuori dalla Nazionale come lo commenta?

"Non so perché non l'abbia chiamato anche perché dà tantissimo per la squadra, forse troppo. Se imparasse a correre meno ed essere più lucido in attacco potrebbe fare più gol. Spero che gli allenatori che lo gestiscono possano capire questo per migliorare anche questo aspetto a Belotti. Poi Mancini fa le sue scelte".

La reazione di Higuain contro la Juventus?

"Certi comportamenti non sono accettabili da nessuno, anche se sei tra i più forti del mondo. Noi se facevamo una cosa del genere non solo pagavi la squalifica ma la società te la faceva pesare. Ha fatto un errore anche per tutti i ragazzi che guardano la televisione".

Il Torino alla ripresa come sarà?

"Spero che qualcuno spieghi a questi ragazzi cosa vuol dire essere del Torino. Se lo capiscono non hanno bisogno di tante spiegazioni lo mettono in pratica e basta".