RMC SPORT - Ravanelli: "Lottiamo tutti con Vialli. CR7 uomo in più"

© foto di Federico De Luca

Il momento difficile di Vialli, l'importanza di Ronaldo e la figura di Chiellini. Su questo e molto altro si è soffermato l'ex attaccante Fabrizio Ravanelli su RMC Sport, all'interno di 'ZONA X', rubrica settimanale del direttore di TuttoSport Xavier Jacobelli.

Su Vialli:

"La notizia della sua malattia è stata un fulmine a ciel sereno, lui ci ha sempre abituato a sacrificarsi per la squadra. Gli sto vicino, deve lottare come non mai, lui è il nostro capitano. Lui è sempre stato il mio idolo, quando sono arrivato alla Juve e me lo sono ritrovato è stato un esempio da seguire. Mi ha aiutato nella mia crescita tecnica e caratteriale. Delle volte sono stato la sua ombra, lo seguivo ovunque. Siamo pronti tutti per lottare con lui in questa battaglia".

Nella Juve adesso c'è un uomo come Vialli?

"Non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo, ma credo che Ronaldo abbia portato qualcosa in più a livello caratteriale. Spero che questo piccolo salto possa portare la Juve a vincere la Champions. Per mentalità e professionalità il portoghese può aver fatto fare alla Juventus il salto di qualità".

Su Chiellini:

"Conosce molto bene l'ambiente, è da anni a Torino: la sua determinazione rappresenta benissimo la Juventus. È un ragazzo straordinario, deve essere uno spot per tutti, anche per il calcio giovanile. Il calcio fa capire che nella vita senza l'unità non si raggiunge niente".