RMC SPORT - Renga: "Umiliazione Roma, peggior difesa d'Italia"

"Questa è una delle sconfitte più umilianti nella storia della Roma". Roberto Renga, noto giornalista e opinionista, su RMC Sport ha analizzato così il ko per 7-1 contro la Fiorentina in Coppa Italia. "Non avevo mai visto una cosa di questo tipo se non a Manchester, dove i giallorossi giocarono comunque bene. - ha aggiunto nel 'Live Show' - La Roma oggi ha mostrato la peggior difesa d'Italia. Non pagherà nessuno, altrimenti Monchi e altri dirigenti sarebbero stati cacciati da una vita. Non è possibile che una squadra che guadagna un sacco di soldi possa lottare solo per il 4° posto. Dove finiscono tutti questi soldi? Non in campo sicuramente. Preferisco Corvino a Monchi, perchè devo tenere lo spagnolo?".

Di Francesco finirà la stagione?

"Sì rimarrà, anche se oggi ha fatto dei disastri. Perchè Zaniolo deve giocare esterno e fuori ruolo? Era anche stanco, io lo avrei fatto riposare. Poi presumo che sia stata la società che gli abbia detto di far giocare Pastore e Schick per non far calare il loro prezzo. Dzeko a Bergamo era tornato al gol, non ha senso metterlo in panchina oggi. Me la prendo con lui ma anche con i giocatori, oggi ci sono stati tantissimi errori individuali".

Sulla Fiorentina:

"Bravissimo Pioli che ha messo Mirallas, il quale ha reso inutili Manolas e Fazio. Nell'insieme la Fiorentina mi ha dato l'idea che ancora possa migliorare, perchè non si è messa a gestire la partita. Sul 3-1 ha rischiato tanto".