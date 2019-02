RMC SPORT - Repice: "Juve, nei prossimi anni difficili grossi investimenti"

Ai microfoni di ‘Stile Juventus’, in onda su RMC Sport, è intervenuto il giornalista Francesco Repice per analizzare il momento della Juventus: “Come sta la Juve? Secondo me sta bene. Non è mai stata così bene come in questo momento dal punto di vista atletico, il lavoro fatto in inverno è stato metabolizzato. Comunque la Juventus anche quando correva meno ha vinto le partite. Credo che la Juventus stia bene. Io non sto vedendo mai un Dybala così forte come in questo periodo, Allegri facendolo giocare mezzala ha fatto un altro capolavoro. La difficoltà dell’Atletico Madrid è che come il Real ha mollato il campionato e si è concentrato su questo torneo. Il fatto di avere la partita conclusiva in casa abbia convinto tutti i dirigenti a concentrarsi sulla Champions League. La Juventus dovrà stare molto attenta perché credo che il campanello del bond suonato nei giorni scorsi significhi che nei prossimi anni il club non potrà fare dei grossi investimenti. Non dico “ora o mai più”, ma sicuramente nei prossimi anni sarà più difficile”.

Dybala? “Nelle grandi squadre bisogna mettersi d’accordo quando ci sono così tanti campioni, penso a Eto’o nell’Inter di Mourinho. Non si può giocare come il Brasile del ’70, il calcio è cambiato. Bisogna mettersi d’accordo, un equilibrio bisogna trovarlo”.

In conferenza stampa Allegri ci darà indicazioni su chi gioca? “Lui è bravo a fregarci, ci trae sempre in inganno. Avercele queste preoccupazioni… è divertente avere questo tipo di problemi. Sicuramente tutta l’attenzione sarà per capire se Dybala gioca o no”.