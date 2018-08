RMC SPORT - Riunione AIC-B, Tommasi: "Fatti non piacevoli, ora decisioni"

Fonte: dal nostro inviato a Roma, Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Via alla riunione a Roma tra AIC e capitani della Lega di B. Presenti anche rappresentanti delle eventuali ripescate in cadetteria. "Non c'è niente da dire, parleremo dopo. Mi aspetto una bella chiacchierata. Abbiamo invitato non solo i capitani, vediamo. Ora illustreremo la situazione alla luce degli ultimi fatti che non sono piacevoli e prenderemo le decisioni". A dirlo è Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, all'arrivo a Roma.