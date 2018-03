RMC SPORT - Rivera: "Italiane in Champions? Sono ottimista"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianni Rivera, ex campione del Milan ha parlato a margine della panchina d'oro. Queste le sue parole raccolte da RMC SPORT: "Giusto premiare Allegri, sono i colleghi che hanno votato. Visti i risultati era abbastanza scortato. La Juve può fare il triplete? Ci sono altre squadre in corsa, è il campo che decide. La sfida Italia-Spagna in Champions? Conta il campo, ma sono ottimista. In campo si gioca per vincere. Gattuso? Se hanno buoni giocatori, gli allenatore diventano bravi".