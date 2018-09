RMC SPORT - Rivera: "Quanto varrei oggi? Non me lo chiedo"

Fonte: Dal nostro inviato Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raggiunto da RMC Sport Network in occasione della tavola rotonda di CalcioCityRivera a Milano, Gianni Rivera ha ricordato Nereo Rocco: "Era una persona molto umana. Privilegiava il contatto e la relazione pura con i giocatori. Quando capita di star esagerando con qualcuno poi trovava sempre il modo di rimediare. Non era mai sopra le parti, si cambiava con noi nello spogliatoio. Così creava un rapporto ideale con la squadra. Quanto varrei oggi? Non me lo chiedo, mi basterebbe avere cinquanta anni in meno".