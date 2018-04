RMC SPORT - Rocchi: "L'arbitro deve essere sensibile. Ma anche decidere"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Federico Gaetano

Il giorno dopo aver diretto egregiamente Juventus-Napoli, l'arbitro Gianluca Rocchi ha parlato della partita di ieri e non solo a margine dell'incontro al CONI tra gli arbitri, i dirigenti, gli allenatori e i calciatori: "Quella di ieri è stata una bella serata, la gara è stata difficile da gestire nella prima parte ma sostanzialmente corretta. Posso essere soddisfatto. La tensione in campo era tanta, la posta in palio era veramente alta e ogni momento poteva essere quello decisivo".

Non credi che in generale si debbano abbassare i toni?

"Quello sempre. Ciò che noi vediamo in Serie A accade anche nelle categorie inferiore e quindi i buoni comportamenti in campo sono fondamentali".

Come si può migliorare il VAR?

"Ciò che un po' è mancato è la comunicazione, credo sia l'aspetto maggiormente migliorabile. Oggi s'è parlato molto dell'introduzione del VAR e dal nostro punto di vista possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti".

Ieri all'Allianz Stadium prove di Mondiale?

"Ieri ho disputato una buona partita. Ci stiamo preparando da tanto tempo per il Mondiale, è un'annata dura e impegnativa ma è bello esserci".

Dobbiamo aspettarci il VAR anche in Champions?

"Non dalla prossima stagione, ma a breve arriverà anche in Champions".

L'arbitro deve essere sensibile?

"La sensibilità è una qualità che l'arbitro deve avere da tanti punti di vista. Però l'arbitro è chiamato a decidere e in tutti i casi lo fa perché è convinto di quello che ha visto e cerca di scegliere nel modo migliore possibile".