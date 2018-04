RMC SPORT - Roma, De Sanctis: "La squadra si sta allenando, è concentrata"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Morgan De Sanctis, team manager della Roma, ha parlato questa mattina presso la sede del CONI a margine dell'incontro tra arbitri, allenatori, dirigenti e calciatori. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da RMC Sport.

Quella di oggi è una vigilia storica.

"La squadra si sta allenando. La nostra partecipazione qui è un segno di grande rispetto verso gli arbitri che in questa stagione stanno svolgendo un buon lavoro".

Come sta la Roma in vista della sfida di domani?

"La squadra è a Trigoria ed è concentrata, si sta preparando nel migliore dei modi. C'è tempo per entrare in partita, la nostra è una squadra talmente esperta che riuscirà a impostare questa gara nel miglior modo possibile".