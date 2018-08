RMC SPORT - Roma, Florenzi: "Possiamo toglierci delle soddisfazioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi ha commentato così in zona mista la gara vinta dalla sua Roma nel finale contro il Torino: “I nuovi acquisti? Sono entrati molto bene in campo, quando si gioca con questa voglia di aiutare la squadra sicuramente è un vantaggio. Si possono giocare anche pochi minuti, ma l’obiettivo deve essere sempre lo stesso. Possiamo toglierci delle soddisfazioni quest’anno. Il Torino resta una grande squadra, non sarà facile per nessuno passare qui. Noi facciamo il nostro percorso, vogliamo migliorare e fare meglio dello scorso anno”.