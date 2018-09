RMC SPORT - Roma, Monchi: "Nessun alibi ma stiamo guarendo"

© foto di Federico Gaetano

Monchi, direttore sportivo della Roma, ha parlato in esclusiva ai microfoni di RMC Sport al termine della sconfitta contro il Real Madrid: "Non ci sono alibi perché entrambe le squadre devono provare a vincere sempre. E' vero che abbiamo affrontato una squadra fortissima però. Se devo parlare della mia Roma devo dividere tra il primo tempo, dove è mancata un po' di fiducia, col secondo tempo che qualcosa di meglio è stato fatto. Dobbiamo prendere quello che abbiamo fatto di buono nella ripresa e ripartire da questo. Non possiamo pensare sempre in negativo, cambiare qualcosa e andare avanti. Penso che qualcosa di meglio sia stato fatto rispetto alle ultime uscite. Il secondo tempo mi è piaciuto e abbiamo di prendere un attimo di fiducia. Penso che la Roma sia sulla via della guarigione".