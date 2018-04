RMC SPORT - Roma, Pellegrini e le critiche: "Dovevamo vincere, abbiamo vinto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una brutta Roma batte il Genoa, e continua la sua corsa verso la Champions League. Lorenzo Pellegrini ne ha parlato ai media presenti, fra cui RMC Sport, nel post-partita: "Giocare in tanti quando magari da tanto non si gioca è complicato per il ritmo. Non la vedo drastica, abbiamo fatto un'ottima partita, sappiamo quanto è difficile affrontare quest'avversaria. Dovevamo vincere, abbiamo vinto".

Sei soddisfatto della tua stagione?

"Si poteva fare di meglio. Io chiedo molto a me stesso, però c'è tempo per queste cose, ora è importante stare tranquilli. Si può fare ancora bene, sia a livello individuale che di squadra".

La gara col Liveerpool può distrarre?

"No, la semifinale di martedì ci dà la possibilità di partecipare alla Champions League dell'anno prossimo, a meno che non si vinca la Champions. Quindi conta quanto il campionato: è un obiettivo da raggiungere, faremo di tutto per andare in finale a Kiev".