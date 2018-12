RMC SPORT - Rossitto: "Icardi? Situazione scomoda. Marotta garanzia"

© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista Fabio Rossitto ha parlato a RMC Sport soffermandosi anche sulla questione rinnovo di Mauro Icardi: "La situazione Icardi sicuramente non fa piacere ma Wanda Nara gioca per suo marito e sta facendo i suoi interessi. E' chiaro però che queste tensioni non fanno piacere ma ora all'Inter c'è Marotta e faranno le cose nel modo giusto. Spalletti è un grandissimo allenatore che ha saputo dare una mentalità alla squadra. Anche per loro l'eliminazione dalla Champions è stata inaspettata, ma l'Inter ha una rosa importante e difficilmente Spalletti sbaglia. Sono sicuro che la squadra finirà bene".