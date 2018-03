RMC SPORT - Sacchi: "Juve non bellissima ma in Champions può farcela"

Fonte: dal nostro inviato a Milano, Alessandro Rimi

© foto di Chiara Biondini

Presente all'evento Gillette Giovani Promesse, Arrigo Sacchi ha parlato dal palco dei tecnici italiani. "Conte da giocatore era un grande professionista, un vero eroe. Già oltre vent'anni fa studiava tutti i suoi allenatori. Era ossessionato dall'apprendimento. Allegri? La sua Juve non gioca sempre un calcio bellissimo. Credo che i bianconeri siano comunque più forti rispetto all'anno scorso e secondo me in Champions potrebbero farcela"