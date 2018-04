RMC SPORT - Sala: "Non è stato un derby stradominato dall'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luigi Sala, ex difensore del Milan, ha parlato così alla trasmissione "MilanNews" su RMC Sport del derby di ieri, soffermandosi anche sul rinnovo di Rino Gattuso e sulla difesa per 3/4 italiana del Milan.

SUL DERBY - "Il Milan per me è in un periodo in cui è difficilissimo da affrontare, ha fatto la sua partita ed è stato in partita, soffrendo in un paio di circostanze: ha saputo essere pericoloso nelle ripartenze ma non preciso come sempre. I rossoneri sono diventati però una squadra solida, l'Inter ha avuto due chances clamorose, ma non è stato un derby stradominato dall'Inter o giocato male dal Milan".

SUL RINNOVO DI GATTUSO - "E' assolutamente giusto, è un allenatore con idee e capacità giuste, che può sicuramente far ripartire un periodo positivo che manca da qualche tempo. Ha il carattere e le motivazioni per essere allenatore del Milan, sono contento per lui e per il Milan che si faccia questo rinnovo. Il ruolo di allenatore ti impegna 24 su 24 rispetto a quello del calciatore, credo e sono consapevole del fatto che resti per molto tempo a Milanello. Vuol far bene e vuole fare il bene del Milan. Ha sempre avuto nel carattere, nella determinazione la volontà di arrivare dove volesse: questo lo ha portato ad essere allenatore del Milan".

SULLA DIFESA ITALIANA DEL MILAN - "Ne sono solo che contento, vedere soprattutto giovani italiani crescere in questa maniera è importante: i risultati e le prestazioni sono quello che conta, si muovono in maniera perfetta. Bonucci è tornato ad ottimi livelli: questo dimostra ciò che ha fatto Rino, sotto l'aspetto morale e psicologico".