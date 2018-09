RMC SPORT - Salandin: "Mancini, sensazione strana: verità dure, dette con calma"

Ospite di RMC Sport Live Show sulle frequenze di RMC Sport Network, Stefano Salandin, collega di TuttoSport, ha commentato le convocazioni di Roberto Mancini e la sua conferenza stampa odierna: "A Coverciano abbiamo avuto una sensazione strana, di un uomo che dice cose molto dure e severe, ma con un tono basso, senza voler cedere alle urla o ai toni urlati. Mancini ha detto verità inoppugnabili, suffragate dai dati, con grande serenità e pragmatismo".

Ha parlato anche di Zaniolo.

"È stata la sorpresa più grande, insieme a Pellegri che peraltro è tornato al Monaco per infortunio. È una provocazione ma anche una soluzione che Mancini cerca: ricordiamo come Conte e Ventura si attorcigliavano negli stage, creando tensioni, soprattutto Conte, con i club. Mancini ha trovato questa soluzione pratica, facendo degli stage soft allargando le convocazioni. Ne chiama 2-3 in più da valutare, è una soluzione molto intelligente. Io onestamente Zaniolo l'ho visto poco, ma tutti quanti ne parlano molto bene".

Mattia Perin si sarà pentito di aver scelto la Juventus, dopo le parole di Mancini?

"Ci ho pensato anche io, poi magari uno valuta il conto banca, anche se lui non è un ragazzo venale. Forse aspettava altro, che non è arrivato. Avrà spazio, comunque: alla Juve si giocano tante partite. Certo, in questo momento rischiava di essere il titolare dell'Italia: Donnarumma non dà grandi garanzie al momento. E invece sarà Donnarumma il titolare, anche se per quel che penso io dovrebbe toccare a Sirigu che ha giocato davvero bene in queste tre giornate. Però anche lì Mancini deve ragionare in ottica futura".