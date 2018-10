RMC SPORT - Samaden: "Zaniolo? Fa piacere che abbia giocato al Bernabeu"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha parlato ai microfoni di RMC Sport a margine dell'evento Milano Calcio City: "Speriamo di vedere crescere i ragazzi, è un processo graduale e il processo di quest'anno è differente. Abbiamo squadra giovane ma col tempo arriveranno le soddisfazioni delle passate stagioni. Quanto tempo ci vorrà? Chiediamolo alle squadre che non vincono da tanto. Non siamo mai partiti con quest'obiettivo, volevamo solo lavorare e far crescere i ragazzi e questo ci contraddistingue. Facciamo in modo che i ragazzi possano lavorare come in prima squadra, poi possiamo stare anche un paio d'anni senza successo. Prestiti in B? Indice del valore dei ragazzi che escono dal nostro settore giovanile, se si hanno sbocchi vuole dire che abbiamo un livello importante. Gli allenatori hanno permesso alla nostra Primavera di allenarsi come una prima squadra e come una squadra di Serie B. Youth League? È una competizione che ci aiuterà di crescere, quando vincemmo fu in un momento particolare e oggi il livello è aumentato, partecipano più squadre. L'obiettivo non è il risultato, non lo chiediamo all'allenatore. Zaniolo? Fa piacere vedere i nostri ragazzi calcare i grandi campi in Europa, così come mi ha fatto piacere vedere Pinamonti per 90'. Il nostro compito è formare i giocatori, i risultati sul piano economico-finanziario hanno permesso di superare il fair-play finanziario anche attraversi le cessioni dei giovani. Non c'è rammarico, siamo abituati. È uno scenario che ormai si prospetta sempre di più: se cresce la prima squadra, meno giovani si inseriscono nella stessa".