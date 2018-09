RMC SPORT - Samp, Caprari: "Nazionale? Devo dimostrare di meritarla"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria, è stato intervistato dai microfoni di RMC Sport dopo il pareggio contro la Fiorentina nel recupero della prima giornata: "Sono contento per il gol, era importante rimontare il risultato, giocavamo in casa. Potevamo vincerla, ora avremo un'altra battaglia. Ai punti avremmo meritato noi, peccato. Per me la continuità è fondamentale e sono contento di averla trovata. Trequartista mi trovo meglio ma anche davanti va bene, l'importante è aiutare la squadra. Sabato ci aspetta una grande sfida, con la spinta dei nostri tifosi. Loro sono il dodicesimo in campo e lo hanno dimostrato tante volte. Speriamo che ci sia la curva. Nazionale? Devo continuare così, è un obiettivo ma devo dimostrare di meritarmela".