RMC SPORT - Samp, Viviano: "Ora abbiamo il diritto di lottare per l'Europa"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Federico Gaetano

Vittoria all'ultimo minuto per la Sampdoria. Dopo l'1-0 al Bologna Emiliano Viviano, peraltro ex di turno, ha commentato la partita ai media presenti: "Vincere così fa effetto, è una delle poche partite in questi due anni vinte non con il gioco ma con la determinazione. A un certo punto non ci speravo più, ma questa squadra merita rispetto".

Partita difficile contro una squadra ben organizzata.

"Il Bologna è una squadra forte, e in Serie A le partite facili non esistono. Noi l'anno scorso abbiamo battuto la Juve, bisogna scendere in campo con le idee giuste e cercando l'ossigeno".

Gol decisivo per l'Europa League?

"Non lo so. Anzitutto ci siamo guadagnati il diritto di poter lottare per l'Europa, a inizio anno nessuno l'avrebbe immaginato. Si parlava di Sampdoria smantellata, sono cose che ho letto. Invece questi ragazzi crescono e l'allenatore ci ha dato un'impronta forte".

Hai rischiato l'errore clamoroso.

"Mi sono spaventato sì, meno male che non è andata dentro".

Ora sfida alla Lazio.

"Si può lavorare un po' di meno, quello che hai nel motore ormai ce l'ha. Magari faremo una seduta video in più, l'importante è cercare di fare la nostra partita, come la settimana scorsa a Torino. Poi se saranno più bravi vinceranno loro, ma faremo la partita con la convinzione di portare a casa punti".

Chi temete di più per l'Europa?

"L'Atalanta per me è quella che mi aspettavo di più. La Fiorentina ha fatto risultati incredibili: le temiamo tutte, hanno scontri diretti fra di loro. Vediamo, magari arrivi a 60 punti e non vai in Europa pur avendo fatto tutto quello che dovevi fare".