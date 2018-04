RMC SPORT - Samp, Zapata: "Ci abbiamo creduto fino all'ultimo minuto"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il gol all'ultimo minuto di Duvan Zapata contro il Bologna tiene vivo il sogno della Sampdoria di accedere alla prossima Europa League. Il centravanti colombiano ne ha parlato a TMW e RMC Sport: "Ci abbiamo sempre creduto, per questo abbiamo vinto. Siamo sempre rimasti in partita, è stato un lavoro di tutti, anche di chi è entrato nel secondo tempo. Questa è l'unica maniera di fare gruppo".

Sempre a segno nelle ultime vittorie.

"Sono venuto qui per quello, per dare il meglio di me e segnare. Fa piacere fare gol importanti, però devo ringraziare tutta la squadra".

Undicesimo gol in stagione, per te è record.

"Sì, l'anno scorso ne ho fatti dieci. In questa stagione l'idea era quella, cercare di fare più gol dell'anno scorso. L'importante è giocare sempre a un livello alto".

È il momento migliore della tua carriera?

"Sì, da quando sono arrivato qui sono cresciuto. Questo anche al nostro modo di allenarci, ai compagni. Teniamo sempre un livello alto in allenamento e questo è molto importante".

Come è arrivato questo gol?

"C'è stato un cross, l'ha colpita Fabio e io ero lì, pronto. Ho provato a calciare col sinistro ma ho colpito male, la palla è rimasta lì e ho calciato di nuovo".

Gol pesantissimo in chiave Europa League.

"Beh, in panchina senti i risultati delle altre. In campo no, l'unica cosa a cui pensi è la partita. Penso che questa vittoria sia stata molto importante, dobbiamo continuare su questa strada, ci porterà in alto".