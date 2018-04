RMC SPORT - Sampdoria, Barreto: "Bravi a restare in gara nel primo tempo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Edgar Barreto, centrocampista della Sampdoria, ha commentato così la gara persa contro la Juventus in zona mista, dove era presente anche l'inviato di RMC Sport: “Sapevamo che qua non sarebbe stato facile, trovavamo una Juventus che aveva voglia di riscatto. Siamo stati bravi a restare in partita nel primo tempo, ci ha penalizzati il gol preso allo scadere".