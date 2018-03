RMC SPORT - Sampdoria, Ferrero: "Giampaolo non è in discussione"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato a margine della riunione di Lega. "Icardi viene dalla Sampdoria, siamo dei benefattori per l'Inter. È un ragazzo perbene, grande calciatore. La Samp non si è fermata, come in tutte le cose capitano incidenti di percorso. Aspettiamo il finale, i cavalli si vedono all'arrivo, mancano 10 partite e 30 punti. Non bisogna fare un processo, la Sampdoria batte la Juventus e poi prende 5 gol con l'Inter".

Sul possibile confronto. "Non c'è stato, ma i confronti non devono essere come pensate voi, bensì costruttivi. Avevo un aereo e a fine primo tempo, ieri, me ne sono andato. Giampaolo non è in discussione, me lo sono scelto".

Su Micciché. "Lo conosco come voi, è un grande bancario, persona di spessore. Serve gente competente e lui lo è. È una persona rappresentativa".

Su Giampaolo. "Forse avete capito un'espressione diversa. Ha voluto dire un'altra cosa, perché lo conosco. Con questa squadra siamo arrivati al sesto posto, il problema siete voi, i media che amo. Ieri mi chiedevate dell'Europa, oggi di Frascati".