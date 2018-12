RMC SPORT - Sampdoria, Murru: "Imposto il nostro gioco dal primo minuto"

© foto di Federico Gaetano

Nicola Murru, difensore della Sampdoria, ha parlato in zona mista dopo il successo con il Parma. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Abbiamo imposto il nostro gioco dal primo minuto al novantesimo e siamo riusciti a vincere. Il Parma ci prendeva le misure, ma noi siamo stati bravi. Dal derby in poi stiamo facendo bene: dopo alcuni cali avuti, ora siamo di nuovo sulla strada giusta e restiamo in gara. La classifica è corta e il campionato lungo: ogni gara va affrontata con lo spirito giusto".