© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jacopo Sala ha parlato in zona mista commentando la vittoria della sua Sampdoria contro il Parma: “Vittoria importante sopratutto perché ha dato continuità. ll Parma è una buona squadra: siamo stati bravi ad imbrigliare il loro gioco e poi ripartire per segnare. Abbiamo avuto pazienza, abbiamo fatto tanto possesso palla: è stata fatta una gara per così dire perfetta, dobbiamo continuare su questa strada. Al di la delle parole del Mister pronunciate ieri, per le quali comunque lo ringrazio, non ho mai sentito mancare la fiducia intorno a me, da parte di tutti. Oggi comunque sono felice per la vittoria ottenuta. A Roma abbiamo disputato una grande gara, che purtroppo stavamo perdendo: poi l'incredibile gesto tecnico di Saponara ci ha salvati. Non ci sono parole per descrivere Quagliarella: è il nostro leader, un esempio per tutti e tutti per questo lo ringraziamo".