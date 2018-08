RMC SPORT - Sassuolo, De Zerbi: "Il campo ha penalizzato entrambe"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato in zona mista la vittoria ottenuta contro l’Inter: “Siamo contenti, abbiamo battuto una grande squadra facendo una grande gara. Il risultato ci sta, abbiamo avuto un pizzico di fortuna ma prima del rigore potevamo andare in vantaggio su azione e nella ripresa potevamo chiudere. Non si può sempre pensare di riuscire a comandare contro certe squadre. A noi non piace giocare in contropiede, ma quando sei costretto devi andare in difesa e ripartire. Abbiamo giocatori che ce lo permettono. Inter in difficoltà? Non voglio entrare in casa degli altri. Sicuramente il campo non ha agevolato né noi né loro. Ma vorrei che non si parlasse del campo come di un fattore che ha penalizzato l’Inter, il campo penalizza sempre chi vuole giocare e stasera volevamo farlo entrambe. "Stiamo bene, non abbiamo fatto amichevoli di spessore perché volevamo migliorare automatismi e conoscenze. Sapevamo che avremmo faticato nei 90 minuti ma miglioreremo lavorando in settimana e durante la partita. Il rigore? Anche lo scorso anno potevo lamentarmi di un rigore non dato al mio Benevento, poi se ci sarà da pensare che abbiamo avuto qualche favore non avrò vergogna a dirlo. Ma non mi sembra il caso. Come si sta al primo posto? Bene, ma vorrei fosse già martedì per allenarci perché l'errore più grande sarebbe non arrivare con la stessa voglia di migliorarci e con la stessa umiltà”.