RMC SPORT - Sassuolo, Magnanelli: "L'Inter resta una delle anti-Juve"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo, ha parlato così in zona mista dopo la bella vittoria ottenuta contro l’Inter: “Non c’era modo migliore per cominciare. Abbiamo vinto con una grande squadra facendo un'ottima prestazione sotto tutti i punti di vista. Abbiamo dato ottimi segnali a noi sui concetti e gli atteggiamenti giusti. Voglio sottolineare gli atteggiamenti, la voglia, la fame, l'aiutarsi a vicenda. Se non hai queste caratteristiche non vinci contro le grandi. Stasera abbiamo sofferto, giocato a viso aperto e alla fine abbiamo meritato. L’Inter non era nella condizione migliore, ha avuto tanti nazionali, ma noi siamo stati nettamente superiori. E' normale soffrire un po' con l'Inter, ma abbiamo fatto una grande prestazione sotto questo punto di vista. C’è la soddisfazione di aver fatto una grande partita e di avere ottenuto un risultato di prestigio, ma al di là dei tre punti bisogna andare ad analizzare bene il match e vedere le cose che hanno fatto la differenza. Sono quelle le cose importanti per andare avanti. Io bandiera? Questo fa piacere, nel senso che è una soddisfazione esserci dopo tanti anni. Ma siamo tanti, ci sarà spazio per tutti. Verranno momenti positivi e negativi e ci sarà bisogno di tutti. Credo che l'annata sarà lunga e noi volevamo fare il meglio. Io cerco di fare le cose come ho sempre fatto. Sono contento di essere partito bene. Vendetta per il 7-0? Questa è la settima vittoria, quindi abbiamo pareggiato i conti. Forse ci ha fatto anche bene visto come è andata negli anni successivi, ma penso sia una casualità. Cercheremo di farlo anche con le altre squadre importanti. I commenti tecnici li lascio a mister e addetti ai lavori. Ho abbastanza esperienza per capire che la differenza quando raggiungi grandi annate parte da dentro: dagli atteggiamenti, dalla voglia di sacrificarsi, dal voler fare una corsa in più. Sono cose che pesano di più dall'avere più o meno tecnica. Questo per me ha fatto la differenza stasera: al 90esimo c'era gente che rincorreva la bandierina. Spero e sono convinto che questo faccia la differenza anche più avanti. L’Inter secondo me resta una delle anti-Juve, ha fatto un mercato importante e ha un allenatore bravo. Farà sicuramente un grandissimo campionato. Siamo solo alla prima, loro avevano tanti reduci dai Mondiali e non era facile amalgamarsi. Oggi ha trovato una squadra che ha ribattuto colpo su colpo e ha meritato. Più che sminuire loro, è giusto esaltare il Sassuolo. Politano? Matteo ha trovato pane per i suoi denti. Forse i peggiori clienti che potesse capitare, ma farà molto bene all'Inter. E' stato un piacere vederlo, il caso lo ha riportato qui alla prima. Ma penso che sia molto contento".