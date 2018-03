RMC SPORT - Scanziani: "Italia, il problema sono i troppi stranieri"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Raggiunto da RMC Sport a un evento benefico dell'AIRC ad Alassio, Alessandro Scanziani analizza il momento dell'Italia: "Non ho visto la partita, ho parlato con qualche amico come Bordon oppure Orial, ho capito che c'era grande differenza rispetto all'Argentina. C'è da lavorare tanto: il problema è che ci sono troppi stranieri e non si valorizza il nostro prodotto".

Inter in vantaggio per la corsa alla Champions League?

"L'assenza delle coppe può essere un vantaggio, ma anche no. Una competizione europea toglie energie ma quando vinci ti dà autostima. Nel complesso la Roma ha più qualità di Lazio e Inter. I nerazzurri non hanno grandissima qualità tecnica, stanno facendo meglio di quello che si pensava".