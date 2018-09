RMC SPORT - Scanziani: "Se critichiamo Icardi siamo rovinati"

Alessandro Scanziani, ex giocatore di Sampdoria e Inter, ha parlato a RMC Sport Live Show nel corso proprio di Sampdoria-Inter: “Credo che la Sampdoria possa accusare di più la stanchezza perché ha avuto un giorno in meno per recuperare. L’Inter ha speso tanto ma ha anche vinto e in questi casi la fatica si sente meno”.

Inter, inizio di stagione così così. Come la vede?

“I nerazzurri hanno perso con squadre sulla carta inferiori e significa che l’Inter non è ancora al meglio. La stessa partita con il Tottenham è stata risolta da due situazioni favorevoli negli ultimi dieci minuti. Per diventare protagonista in campionato l’Inter deve lavorare molto”.

Icardi ancora a secco in campionato, quanto mancano i suoi gol all’Inter?

“Icardi al top ti assicura tanti gol e la Samp è la squadra a cui ha segnato di più e magari stasera si sblocca. Ma Icardi non si può contestare, altrimenti siamo rovinati. E’ uno sempre da 20-25 gol a stagione”.

Della Sampdoria invece che pensa?

“Non credo che la Samp abbia cambiato preparazione, i cali in un campionato sono fisiologici. La Samp non ha l’ambizione di vincere il campionato e quindi una volta trovata la tranquillità in classifica le motivazioni diminuiscono”.