RMC SPORT - Schenardi: "Berardi non è un fuoriclasse. Ha qualità e difetti"

© foto di Chiara Biondini

Marco Schenardi, ex centrocampista di Bologna e Sassuolo, ha parlato della deludente stagione disputata da Domenico Berardi ai microfoni di RMC Sport, a margine del Premio La Clessidra a Sansepolcro in provincia di Arezzo: "Berardi è questo: ha grandi qualità e tanti difetti. Non è un fuoriclasse, ha bisogno di trovare l'allenatore e un contesto giusto per rendere al meglio. Quest'anno non è agevolato dalla situazione della sua squadra".