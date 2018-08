RMC SPORT - Schwoch: "Higuain al Milan farà almeno venti gol"

Nel corso di RMC Sport Live Show ha parlato Stefan Schwoch, ex attaccante anche di Vicenza e Napoli: “Papu Gomez è da tanti anni che si esprime al top, è il simbolo dell’Atalanta. In questo mercato se ne sono andati giocatori importanti ma ne sono arrivati anche di altrettanto forti come Pasalic, giocatore di una categoria superiore, e Zapata”.

Il Napoli ha ritrovato un Milik scatenato. Che ti aspetti da questa squadra?

“Ancelotti ha vinto tutto ovunque e aggiunge un valore importante al Napoli. Hanno ritrovato un attaccante importante. La Juventus però è ancora avanti e per quello che sta facendo non c’entra quasi più nulla con la Serie A. Bonucci è stato un anno in esilio ma è tornato per la Champions”.

Verdi e Mertens basteranno al Napoli come alternative a Milik?

"Se Ancelotti continua a pensare a Mertens come prima punta Inglese avrebbe giocato davvero poco mentre il belga è più duttile. Io penso che dopo Milik nelle gerarchie venga proprio Mertens. A Parma invece Inglese può trovare molto spazio e giocare da titolare, aspetto molto importante per un attaccante giovane".

Cosa pensi del Torino?

"Hanno fatto la campagna acquisti più importante degli ultimi anni. In panchina c'è Mazzarri e penso che il Torino possa davvero e finalmente tornare in Europa League".

Dietro alla Juve chi c'è?

"Vedo l'Inter per come si è rinforzata nel mercato. Spero che non emergano i solti problemi di altalenanza. Poi mi piace molto la Roma. Dunque Juve davanti a tutti poi Inter e Roma davanti al Napoli"

Quanti gol può fare Higuain al Milan?

"Se fa un'annata sfortunata ne fa 15 sennò 20 sono garantiti perché vede la porta come pochi e sa calciare bene. Alla Juve faceva tanto sacrificio e poi sotto porta mancava qualche volta. Al Milan 20 li fa di sicuro".

Chi sarà invece l'attaccante rivelazione?

"Potrebbe essere nuovamente l'anno di Belotti. Perché l'ho visto bene ed è un giocatore che mi è sempre piaciuto tantissimo. Sarei contento se fosse lui la rivelazione di quest'anno".