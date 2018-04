RMC SPORT - Schwoch: "Napoli, non vedo Milik titolare contro la Juve"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Stefan Schwoch, ex centravanti del Napoli, nel suo intervento ad RMC Sport ha commentato così la gara che andrà in scena nel prossimo turno tra la Juventus e i partenopei: "Mi aspetto una partita sicuramente bella perché le squadre sono di altissimo livello. Il Napoli gioca molto bene e la Juve è una squadra che quando viene criticata trova sempre la partita perfetta, come ha fatto a Madrid contro il Real. Partita sicuramente più decisiva per il Napoli perché la Juve anche in caso di sconfitta resterebbe davanti, mentre la squadra di Sarri direbbe addio ai sogni Scudetto. Mi aspetto una gara difficile per entrambe le formazioni".

Ti aspetti Higuain e Dybala più vivi rispetto alla partita con il Crotone?

"Spero di si, anche perché per poter fare la partita hanno bisogno di tutti e undici. Potrei anche pensare ad un Bernardeschi al posto di Dybala, che non l'ho visto proprio in forma e Allegri non ci ha mai lesinato sorprese in queste partite. Dato che la Juve ha due risultati a disposizione potrebbe coprirsi con Bernardeschi, che anche se pure lui è un attaccante è meno offensivo di Dybala. Però io i giocatori di talento come Higuain e Dybala li farei sempre giocare".

Contro l'Udinese abbiamo visto scelte non da Sarri nella formazione titolare. Anche contro la Juve ci dobbiamo aspettare sorprese? Milik ancora titolare?

"Per me no, farà giocare i tre titolarissimi davanti, quelli che hanno giocato sempre. Perché la Juve anche fisicamente una punta come Mertens potrebbe soffrirla. Anche se dei tre in piena forma c'è solo Insigne, visto che Callejon è un po' in calo e Mertens sta facendo fatica. Io farei giocare Zielinski perché sta benissimo. Hamsik invece lo vedo un po' in difficoltà perché viene da un infortunio e dall'operazione alle tonsille. Secondo me però Sarri farà giocare i titolarissimi".

Stiamo assistendo ad un campionato che a poche giornate dalla fine deve ancora dare tanti verdetti

"Un campionato bellissimo, negli ultimi anni non c'è mai stata questa incertezza. Merito del Napoli sicuramente e anche delle squadre che stanno sotto. Un verdetto del Benevento è già stato pronosticato però il campionato in testa è incerto e spero che resti così fino alla fine. Mi auguro che domenica possa esserci un risultato positivo da parte del Napoli, che ci faccia restare con il fiato sospeso fino alla fine. Nella lotta per non retrocedere spero che la Spal possa conquistare la salvezza".

Molto accesa anche la lotta per la Champions League. Quanto può incidere la semifinale della Roma con il Liverpool?

"Può incidere molto perché oltre alle energie fisiche ne porta via anche tante mentali, visto che è un traguardo importantissimo. La possibilità di giocare una finale di Champions a Roma non arriva ogni anno. Mi auguro che possano andare in finale ma sicuramente questo gli porterà via energie nella lotta per la qualificazione in Champions".