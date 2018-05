RMC SPORT - Sconcerti: "Ancelotti-Napoli un colpo di teatro"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show ha toccato tanti temi: “Un allenatore come Ancelotti e una squadra come quella azzurra siano destinate a trovarsi molto rapidamente. E' stato un colpo di teatro da parte di De Laurentiis. Ancelotti è la situazione giusta per il Napoli perché è un tecnico che aggiunge al lavoro fatto Sarri. Non so se basterà per vincere ma è un’ottima scelta. De Laurentiis non può essere contestabile”.

Sarri invece che farà?

“Credo che Sarri risponderà a delle richieste di squadre che sono delle promesse, tipo il Monaco. Non andrà in squadre già affermate come può essere il Chelsea. Sarri conosce i pregi e i limiti del proprio gioco e sa che in campo internazionale deve andare su squadre che non hanno il dovere di vincere subito. Vedo in Sarri una specie di Klopp, allenatore che non è mai stato in una vera grande squadra di oggi”.

Cosa dobbiamo aspettarci dal Milan che tra l'altro rischia l'esclusione dall'Europa?

"Com'è la faccenda del Milan ognuno ne ha un'opinione ma non ci sono fatti. E' una situazione strana ma nessuno può accusare qualcuno. Il Milan è in forte difficoltà che appartiene agli anni scorsi. Ai rossoneri viene rimproverato che non c'è chiarezza sul rifinanziamento sul debito di ottobre. Se la UEFA decide che la cosa non è chiara è difficile dar torto. Serve un esame di coscienza complessivo per far capire che il Milan ha dei problemi".