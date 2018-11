RMC SPORT - Sconcerti: "Approvo il gesto di Mou. Non facciamo i gesuiti"

Mario Sconcerti approva il gesto di José Mourinho, allenatore del Manchester United che ieri sera - al termine del match vinto 2-1 contro la Juventus - s'è portato la mano dietro l'orecchio per rispondere ai tifosi della Juventus che l'avevano fischiato durante tutto il match: "Sono d'accordo con lui. S'è messo la mano dietro l'orecchio, non ha fatto chissà cosa. Questo fa parte del calcio, tu lo insulti e lui ti risponde. Fa parte della partita, non possiamo fare troppo i gesuiti. Ci sta".

In calce l'intervista integrale e il podcast dell'intervento di Mario Sconcerti a RMC Sport.