RMC SPORT - Sconcerti: "Francia e Argentina lente all'esordio"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dei temi forniti dal Mondiale 2018: “Francia e Argentina sono state due squadre lente con gli argentini che hanno avuto un avversario molto più scomodo e duro come l’Islanda. Anche un fuoriclasse come Messi si è trovato in difficoltà contro una squadra molto fisica che sa mettere in confusione l’avversario. CR7 contro Messi? Credo che il Portogallo non ha la qualità dell’Argentina, prendendo le formazioni senza Ronaldo e Messi. L’Argentina limita se stessa perché si appoggia tanto a Messi mentre il Portogallo che non ha grandi giocatori è diventata competitiva negli ultimi due anni. Entrambe hanno limiti, l’Argentina va a caso, pallone a Messi e basta mentre il Portogallo non può prescindere da Ronaldo per limiti tecnici”.