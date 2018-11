RMC SPORT - Sconcerti: "Inter nettamente favorita a Bergamo"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show: “L’Inter contro l’Atalanta? Io mi aspetto spettacolo e corsa ma sarebbe una sorpresa per me se l'Inter facesse troppa fatica a vincere. Vorrebbe dire che abbiamo sbagliato proporzioni mentre io credo che...

Genoa, Juric amaro: "Col Napoli la sconfitta non ci stava"

Genoa, Kouamé: "L'acqua non ci ha aiutati. Esultanza per Drogba"

Piatek vs. Milik, uno 0-0 deludente. Ma brilla la stella di Kouamé

Sconcerti: "Juve favorita, ma Milan in crescita"

Pioggia e sfortuna: un'altra sconfitta per Juric. E alla prossima c'è il derby

Milan, Gattuso: "Cutrone e Calhanoglu? Non dobbiamo affaticarli"

Il Napoli non molla mai: 10 punti guadagnati da situazione di svantaggio

Juventus, sorpasso del Barcellona per Rabiot

Milan, Gattuso sul paragone con Kessie: "È più forte di me"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 novembre

Serie A, Sky o DAZN? La programmazione televisiva integrale per il 2018

Beneforti: "Pjatek ridimensionato, ma non è un bidone"

Genoa, Kouamé sicuro: "Possiamo mettere in difficoltà chiunque"

Milan, il test più difficile dell’anno: ecco la prova di maturità per eccellenza

Mario Sconcerti , prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show : “L’Inter contro l’Atalanta? Io mi aspetto spettacolo e corsa ma sarebbe una sorpresa per me se l'Inter facesse troppa fatica a vincere. Vorrebbe dire che abbiamo sbagliato proporzioni mentre io credo che tra le due squadre ci sia una differenza netta. L'Inter è nettamente favorita e ho visto dei sintomi di grande squadra".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy