RMC SPORT - Sconcerti: "Inter squadra sbagliata. Milik arma in più"

Mario Sconcerti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show sul campionato che ha visto chiudersi ieri la giornata numero trentadue e vedrà aprirsi già domani sera la trentatreesima: "A sei giornate dal termine sono tanti i sei punti di vantaggio della Juventus in ottica scudetto. Ma non guardiamo solo i punti, il Napoli adesso è meno pericoloso. Milik sta crescendo e ci sarà sempre più bisogno di lui in questo finale di campionato".

Il futuro di Sarri è ancora incerto, ha chiesto un Napoli più forte. Che ne pensa?

"Fino a poco tempo fa Sarri diceva che lui non si occupava di mercato, mentre le parole di ieri vanno in un altro senso. C'è bisogno di un Napoli più forte in futuro anche se con Milik e Ghoulam si coprono due grandi mancanze e in questo campionato sono stati poco a disposizione. Non ci sono tanti giocatori capaci di risolvere da soli le partite, non è un problema del Napoli, è un problema generale".

Domani l'Inter ha una partita che non può sbagliare contro il Cagliari. Che ne pensa del momento dei nerazzurri?

"C'è una differenza fondamentale tra Roma, Lazio e Inter. Le prime due sono due squadre nel vero senso della parola, sono complete, mentre l'Inter è una squadra sbagliata. Ha avuto il grande merito di rimanere aggrappata alla Champions perché è molto ben allenata. Spalletti ha fatto il suo lavoro ma l'Inter è una squadra sbagliata che non si può accomodare a poche partite dalla fine".

Dzeko è l'anima della Roma?

"A me è sempre piaciuto molto come giocatore. Dzeko ha fatto bene ovunque abbia giocato e non a caso lo volevano acquistare dalla Roma a gennaio".

In zona Europa League non è cambiato nulla. Fiorentina può impensierire il Milan?

"La Fiorentina ha fatto un passo falso non dal punto di vista del gioco ma del punto di vista del risultato, ma se non facesse passi falsi la Fiorentina non sarebbe certo settima. La squadra di Pioli per me ha giocato bene. Il Milan non l'ho visto affaticato ma è sempre la sesta del campionato e con quelle davanti non riesce a fare risultato. Questa squadra ha 5 punti in meno dell'anno scorso ed è sesto proprio come un anno fa".