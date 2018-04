RMC SPORT - Sconcerti: "Klopp gioca in modo unico"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, nel suo intervento ad RMC Sport ha commentato così la vittoria del Real Madrid per 2-1 contro il Bayern nella gara di andata della semifinale di Champions: "E' un Real che stasera è stato molto pratico. E' stata una partita secondo me complessivamente un po' grigia, ma ormai è molto difficile vedere partite con alto contenuto tecnico, forse si è visto martedì in 50 minuti di Liverpool o la partita di Roma con il Barcellona. Non ho visto un grande Real Madrid".

Salah può interrompere il duopolio di Cristiano Ronaldo e Messi nel Pallone d'Oro?

"Molto conterà chi vince la Champions. Se ci immaginiamo una finale decisa da un gol di Cristiano Ronaldo diventa poi difficile non dargli ancora il Pallone d'Oro , però certamente Salah è molto vicino a quei livelli e sarebbe anche un'idea proporre qualcosa di diverso dopo tanti anni di duopolio tra il portoghese e Messi. E' un Salah che ha continuato a migliorare, non ti aspetti che faccia di più e poi invece riesce a farlo. E' diventato veramente un attaccante molto più che interessante".



C'è un aspetto della gara di ieri che la Roma non deve rifare in vista del ritorno?

"Il desiderio sarebbe che non soffrisse il Liverpool così come l'ha sofferto tra il ventesimo del primo tempo ed il trentesimo del secondo tempo. Però non so quanto sia dipeso dalla Roma. A posteriori ho trovato sbagliata la difesa a 3 perché ti mette uomo contro uomo, che in realtà dovrebbe bastare ma se hai contro come avversario uno come Salah allora a volte non te ne bastano due su di lui. Di Francesco aveva già fatto un sacrificio a mettere Juan Jesus difensore puro in quella zona, poi parliamo di difesa a 3 che però in base ai movimenti poteva essere anche una difesa a 5. A me non sembra che sia stata una partita in cui la Roma abbia avuto molto da dire. Quando il Liverpool va alla velocità in cui va, allora l'avversario conta poco, ne fa 5 al Manchester City in due partite e 5 alla Roma in una sola gara".

Molti tifosi della Juve vorrebbero Klopp al posto di Allegri e in molti lo vorrebbero in Italia

"In Italia mi sembra che sia difficile poterselo permettere. I veri grandi meriti di Klopp sono che gioca in modo unico, gioca bene ed in modo moderno ma esattamente come si giocava 30-40 anni fa. Pallone sempre verticale, ignorare il possesso palla per rendere sempre veloce ed imprevedibile l'azione. Questo gli dà un vantaggio che definirei culturale, di pensiero. Klopp in un mondo in cui si gioca tutti orizzontali adesso rappresenta una sorpresa".



Per l'Udinese questa stagione sta segnando la fine di un'era?

"Se anche fosse la fine di un'era io penso che l'Udinese abbia fatto scuola e la sua era si sia allargata a molte altre squadre. E' successo che se tutti cominciano, anche squadre di seconda fascia nei vari campionati, a cercare i giovani quasi con fretta fin da quando sono adolescenti, poi finisce che anche gli adolescenti terminano. Se sei la prima che lo fa ha un valore, se lo fai insieme ad altre 100 squadre poi qualcuno prende gli scarti. I prezzi salgono e la qualità diminuisce. Ho impressione che il problema sia questo, non soltanto dell'Udinese ma di tutti".