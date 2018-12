RMC SPORT - Sconcerti: "L'Inter non è una big, è lontana dalla Juventus"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, ha parlato ai microfoni di RMC Sport Live Show: Juventus-Inter? Secondo me a questo punto della stagione non possiamo continuare a dire che l'Inter è una grande squadra e che Spalletti è un grande allenatore. I nerazzurri sono molto lontani dalla Juventus in questo momento. Il secondo tempo di ieri ha manifestato due errori diversi, uno che la Juve ha preso molto più campo con l'Inter che è retrocessa sempre più. Il secondo errore è stato il cambio, se togli Politano puoi mettere Keita o Candreva però poi devi pensare di vincere e Keita è uno di quei giocatori presi per questo. Joao Mario e Borja Valero insieme non ci possono stare perché non rincorrono l'avversario. Non so a quale logica volesse rispondere Spalletti".