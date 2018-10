RMC SPORT - Sconcerti: "La Juve deve riflettere. Roma divisa in due"

© foto di Federico De Luca

L'intervento di Mario Sconcerti, prima firma del panorama del giornalismo sportivo italiano, nel 'Live Show' di RMC Sport:

La sosta per le nazionali crea problemi alle squadre di club?

"Tra Juventus, Roma e Napoli ci sono più di trenta nazionali. Sicuramente complica, ma per chi? Come si fa a dire, mi sembra un argomento troppo vasto e casuale per essere spiegato".

Al netto dei meriti della Spal, cosa è mancato oggi alla Roma?

"È un risultato a sorpresa, ma i giallorossi hanno pareggiato anche con Atalanta e Chievo, non dimentichiamocelo. La Roma l'anno scorso ha fatto una buona stagione per aver raggiunto la semifinale di Champions, ma in campionato ha fatto dieci punti in meno di due anni fa. In questa stagione poi si è indebolita: è una squadra interessante ma di prospettiva e divisa a metà, una parte minorenne e una anziana".

Un mezzo passo falso alla Juventus lo possiamo concedere?

"Ci può stare se trovi un avversario più forte di te o che gioca meglio di te. Questo è un brutto pareggio, la Juventus ha pensato di aver già vinto troppo presto. È già successo altre volte, come a Parma o con il Chievo: questo farà riflettere i bianconeri, non si possono buttare punti così".