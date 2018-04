RMC Sport - Sconcerti: "La Lazio si adatta alla Roma: sa aspettare e ripartire"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prestigiosa firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport ha parlato del derby di Roma in programma questa sera e di Milan-Napoli: "C'è un dato di fatto, la Lazio ha una sconfitta grosse sulle spalle e ieri mattina era ancora a Salisburgo, mentre la Roma ha giocato martedì in casa e ha vinto. Non dimentichiamoci che la Lazio ha giocato in stagione oltre 50 partite. Questa differenza peserà sulla partita. Detto questo la Lazio è una squadra che si adatta bene alla Roma perché la squadra di Inzaghi sa aspettare e ripartire".