RMC SPORT - Sconcerti: "Solita Juve blanda, ma stavolta senza gol"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo e opinionista di RMC Sport a Live Show parla così del sabato di campionato con la Juventus che ha pareggiato contro la Spal: "La lotta scudetto non è mai stata chiusa e non lo sarà prima dello scontro diretto. Ho sempre pensato che questo sarebbe stato un campionato deciso dai pareggi delle big, il Napoli con l'Inter e la Juve stasera con una bella Spal".

Il Napoli ritrova vigore dal pareggio della Juve?

"Grande occasione del Napoli perché vincendo domani contro il Genoa tornerebbe sotto e tutto si deciderebbe nello scontro diretto".

Come ci spieghiamo questo pari della Juventus?

"Mi è sembrata una partita usuale della Juve che ha tirato poco in porta ed è andata con un'andatura blanda. E' stata una Juve bloccata che non è mai andata sopra ritmo per forzare la partita. La differenza dalle altre volte è che i bianconeri non hanno trovato il gol".

Sampdoria-Inter rappresenta un punto di svolta per entrambe le squadre?

"Non credo che Spalletti debba cercare ancora il gioco dell'Inter, ormai non lo trova. Deve a questo punto adattarsi all'avversario e cercare di andare oltre. L'Inter è una squadra sbagliata nel carattere e negli uomini. Non c'è da trovare nulla ormai, c'è solo da andare a tutta e giocare veloce".

Cosa ne pensa delle convocazioni di Di Biagio?

"Mi trovano d'accordo. Non mi pare che Di Biagio si sia dimenticato di qualcuno. Francamente non piango sulla mancata convocazione di Balotelli. Per il resto mi sembra una Nazionale con innesti importanti come Chiesa e Cutrone per esempio".