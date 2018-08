RMC SPORT - Sconcerti: "Sorpresa Inter. CR7 non è un centravanti"

© foto di Federico De Luca

L'intervento del noto giornalista Mario Sconcerti in diretta nel Live Show di RMC Sport:

L'Inter ha fallito contro il Sassuolo...

"Una grossa sorpresa. È la prima giornata, è vero, ma tre punti sono tanti e sarebbero stati già importanti. È un brutto passo falso quello dell'Inter di ieri, che è sempre stata una squadra incompiuta: l'anno scorso abbiamo celebrato un quarto posto ottenuto all'ultimo minuto. I nerazzurri dal punto di vista tecnico sono ottimi giocatore, ma manca il concetto di squadra a differenza per esempio della Juventus. L'Inter non sa fare la partita e ha lasciato fare al Sassuolo quello che sa fare meglio, il contropiede".

Chi si prende la copertina della prima giornata di A?

"A me è piaciuto molto il Napoli, ricordando sempre l'importante risultato della Roma. Il Napoli mi ha impressionato per la maturità con cui ha affrontato in trasferta una squadra forte come la Lazio. Gli azzurri non hanno giocato alla Sarri, ho cominciato a vedere una squadra di Ancelotti. Il gol di Milik? È normale che Insigne dalla sinistra crossi per Callejon a destra. Il giocatore di livello, che sposta qualche risultato, è proprio Milik: lo era già stato in passato prima dell'infortunio".

La sua reazione dopo Chievo-Juventus?

"Ho visto un Ronaldo molto interessante. Lui preferisce giocare partendo dalla sinistra, è evidente. Non serve mettergli due ali come Cuadrado e Douglas Costa: è un grande attaccante ma non è un centravanti. Quello che stupisce di Ronaldo è l'applicazione estrema, la professionalità continua".

La Serie A si sta livellando? Ci saranno sempre meno partite scontate...

"Sarebbe un ritorno. Negli ultmi anni non c'è stato questo livellamento tra le piccole e le medie. Partendo da De Zerbi sta crescendo una nuova generazione di tecnici, vedremo dove ci porterà. Boateng centravanti arretrato è la migliore idea di questa prima giornata".