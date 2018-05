RMC SPORT - Seedorf: "Gattuso in un Milan tranquillo, io no"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Clarence Seedorf, ex giocatore anche del Milan, dopo la partita di addio al calcio del suo ex compagno Andrea Pirlo ha parlato a RMC Sport Live Show: “Auguro il meglio a Gattuso e spero possa dare continuità al Milan. A differenza mia ha avuto tranquillità a livello societario e questo sicuramente è un aspetto importante per un allenatore”.