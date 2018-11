RMC SPORT - Serena: "Ok Samp e Fiorentina. Vogliono vincere sempre"

© foto di Federico De Luca

Michele Serena, ex difensore, ha parlato ai microfoni di RMC Sport delle ambizioni di Fiorentina e Sampdoria, due sue ex squadre: "Presto per dirlo. Sono contento che siano partite entrambe molto bene. Giampaolo e Pioli amano giocarsi tutte le partite e provare a vincere sempre. Sono lì appaiate in classifica ma sono a ridosso anche della zona Champions. Sono contento per quello che stanno facendo".