RMC SPORT - Serra: "Nessun giovane in Italia è come Chiesa"

Katia Serra, ex giocatrice anche della Nazionale, a RMC Sport Quelli della Notte: "Con l'Italia quando si parla di amichevoli non si vede mai una prestazione al top. In questa fase gli azzurri devono giocare al massimo ogni partita perché c'è tutto da costruire, ci sono cose buone da salvare e da cui ripartire. C'è un problema tecnico soprattutto a centrocampo e per tornare a rivedere una grande Italia ci vorrà davvero molto tempo".

Magari con qualche volto nuovo in più?

"Sì. Per esempio a me piace Barella che darebbe una mano a centrocampo, così come Benassi, un altro che si meriterebbe di avere le sue possibilità. Dei giovani interessanti ci sono però poi non tutti riescono ad essere titolari nei club. Chiesa anche stasera ha dimostrato di essere un giocatore interessante, è completo nonostante l'età. Ha un profilo internazionale, ma quanti italiani sono così completi a quell'età. Lui è un'eccezione".

Il problema centrocampo, è anche di coesistenza tra gli interpreti?

"Questo è inevitabile ed è naturale visto il poco tempo per lavorare. Jorginho mi fa venire molti dubbi, si è risparmiato per il Napoli o c'è qualche limite? Contro la Svezia invece fece bene. Non ho ancora capito il suo valore nelle gare internazionali".

Campionato, dopo la sosta è uno Juventus-Milan tutto da scoprire?

"Parlare oggi è prematuro per dire che giornata sarà. Bisogna capire domani come staranno i giocatori. La Juve dopo la sosta non ha mai sbagliato perché è una squadra abituata a queste situazioni. Il Milan sta passando un buon momento ma la Juve ha voglia di rifarsi dopo il pareggio di Ferrara".

Sarri rimarrà al Napoli?

“Faccio fatica a vedere Sarri in un contesto internazionale, lo vedo più in Serie A. Se vince deve rimanere per fare la Champions se perde deve rimanere per riprovarci perché nessuno potrebbe rimproverargli niente. Io rimarrei e pretenderei una rosa più allargata cercando poi di sfruttarla al meglio perché il campionato italiano è lungo”.