RMC SPORT - Shevchenko: "Vedo molto bene Gattuso"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di PHOTOVIEWS

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha preso parte alla partita di addio al calcio di Andrea Pirlo e nel post gara ha parlato a RMC Sport Live Show: "Vedo bene il Milan e vedo bene soprattutto Gattuso perché adesso la squadra ha un allenatore vero. Avrò il tempo di chiedergli qualcosa. Manca un attaccante? Non entro in merito a queste cose ma prima la squadra si deve basare sull’allenatore e Gattuso è il tecnico giusto. Cutrone? Sta facendo bene e sta facendo tanti gol ma può crescere ancora molto".