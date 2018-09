RMC SPORT - Sibilia: "Abete? Oggi non abbiamo parlato di candidature"

Il passaggio nelle mani di Elliott, per il Milan, ha significato moltissimo dal punto di vista dei risultati, con l'Europa che potrà giocarsi dai gironi. Ma anche da quello prettamente economico, con gli stipendi che sono aumentati del 16%, da 117 milioni a 140 in un solo anno. Bakayoko...

Regolamento vecchio, ma con nuove regole date dal governo. "Ci sono questioni da approfondire, come quelle che sono state oggetto degli ultimi comunicati ufficiali del commissario straordinario. Abbiamo tante perplessità".

Siete ottimisti sul contributo della Lega Serie A? "Io sono convinto che debba dare un contributo, così come le altre componenti. Noi rappresentiamo il 73%, è ovvio che l'aspirazione massima sia quella di portare tutti a condividere il percorso".

Avete sciolto il nodo relativo al limite dei mandati? "Abbiamo discusso e ne parleremo anche nei prossimi giorni. Non abbiamo raggiunto un risultato conclusivo".

A livello di progetto? "Stiamo tornando in Lega Dilettanti per incontrarci con i tecnici e cominciare a stilare un progetto che poi sarà quello del candidato presidente da sottoporre alle elezioni. È inutile andare nello specifico, io sono uno dei 3 candidati che il 29 gennaio ha presentato un programma. Su quei programmi faremo un'ulteriore riflessione e poi un programma che prenderà corpo da quelle che sono le indicazioni venute da quei programmi".

Abete non sembra candidabile. "Il candidato sarà un candidato che fa parte del 73% della coalizione che dal 18 maggio ha chiesto le elezioni al commissario straordinario".

Avete parlato di un candidato? "No, non si è discusso di candidature. Abbiamo parlato di questioni che riguardano il percorso elettorale".

Terminato l'incontro con i presidenti di AIC, Lega Pro e AIA da un lato, e il sottosegretario Giorgetti dall'altro, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia si è soffermato ai microfoni dei cronisti presenti: "Grande collaborazione da parte del sottosegretario, abbiamo ribadito e confermato il modo compatto con cui andremo avanti col 73%, è ovvio che se altri vorranno partecipare saranno graditi. Si è discusso in generale della questione e poi ci siamo aggiornati eventualmente alla prossima settimana".

