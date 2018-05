RMC SPORT - Signorelli: "Vantaggiato bomber vero, non meritava la C"

Il direttore sportivo del Livorno, Elio Signorelli, a RMC Sport Live Show ha parlato anche del grande protagonista della promozione in B Daniele Vantaggiato: "Io lo portai a Livorno ormai qualche anno fa e ora mi viene facile dire che ha fatto bene. Anzi ho un po’ di rammarico perché un attaccante così importante ha dovuto fare la Serie C. Ha fatto tanti gol e campionati da cannoniere vero, non è uno da Serie C".