RMC SPORT - Signori: "Spero nel Foggia in Serie A"

© foto di Federico De Luca

Beppe Signori, che sta festeggiando i suoi 50 anni a Bologna con un evento tra calcio e beneficenza ha parlato a RMC Sport Live Show: "Stasera è una bella emozione specie per rivedere tanti compagni con cui ho condiviso molte gioie"

Il sinistro è ancora caldo come quando giocavi?

"Sì il piede è sempre quello anche se gli anni passano. A prescindere da tutto è bello vedere tanto entusiasmo da tutta questa gente che è venuta qui stasera".

Ci sono state polemiche sulle convocazioni di Di Biagio, che ne pensi?

"Ognuno fa le proprie scelte e vanno rispettate. Sono l'ultimo che può dare dei consigli. Ognuno ha le proprie idee e Di Biagio è pagato per fare le sue scelte, vedremo poi i risultati".

Il mio futuro?

"Purtroppo devo aspettare un altro processo, poi vedremo cosa fare. Mi piacerebbe allenare i ragazzini perché penso di aver qualcosa da insegnare".

Ti sta piacendo il campionato del Foggia?

"Ha avuto un periodo difficile ma adesso si è ripreso ed è quasi in zona play off. Mi auguro che possa ripetere i nostri anni e tornare in Serie A, sarebbe bello. Faccio i complimenti a Stroppa perché sta facendo un grandissimo lavoro".