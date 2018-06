RMC SPORT - Simone: "Udinese, stagione difficile ma futuro ok"

Fonte: Stefano Pontoni

© foto di Giacomo Morini

Marco Simone, ex attaccante del Milan, PSG e Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport a margine del 'Football Legends Golf Invitational' organizzato ad Udine: "La stagione dell'Udinese? Al di la delle difficoltà di questa stagione il club friulano è e rimane un esempio di gestione calcistica. Per questo non sono preoccupato: stiamo parlando di una delle sette-otto società più importanti d'Italia. Meglio un tecnico italiano o straniero? Credo che la qualità più importante di un allenatore sia la credibilità. Non credo che sia un problema di nazionalità. Se accetterei la panchina dell'Udinese? Di corsa".